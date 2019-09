Strullendorf vor 17 Stunden

Stein beschädigt Windschutzscheibe

Ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand am Donnerstagnachmittag an einem VW Multivan. Als eine 31-jährige VW-Fahrerin gegen 15.40 Uhr in der Forchheimer Straße hinter einem Fahrzeug mit Anhänger herfu...