Stein beschädigt Auto

Am Sonntagfrüh überfuhr der Fahrer eines VW Golf zwischen Steinach und Premich einen Stein. Dieser war zuvor von der steilen Böschung auf die Fahrbahn gerollt. Am Golf wurde dabei die Ölwanne beschädigt. Das auslaufende Öl musste abgebunden werden. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf rund 1000 Euro. pol