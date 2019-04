Stein auf die Autobahn geworfen

Glück im Unglück hatten die Insassen eines Pkw, als ein Jugendlicher am Freitagnachmittag von einer Brücke über der A 73 bei Altendorf einen Stein auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs warf. Da der Stein die Scheibe nicht durchschlug, kamen die 47-jährige Fahrerin und ihre 40-jährige Beifahrerin mit dem Schrecken davon.

Die beiden Frauen waren gegen 15 Uhr auf der Autobahn in Richtung Coburg unterwegs, als sie kurz vor der Ausfahrt Hirschaid auf einer Brücke einen ihrer Schätzung nach ca. 13-jährigen Jungen sahen, wie dieser einen Stein auf ihren vorbeifahrenden VW Golf fallen ließ. Nur der Umstand, dass das Verbundglas dem Aufprall standhielt und das Wurfgeschoss die Scheibe nicht durchschlug, verhinderte Schlimmeres. Am Pkw der Coburgerin entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos. In diesem Zusammenhang ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-510 zu melden. pol