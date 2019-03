Steile Treppe beim SVB Adé

3000 Euro kostete der neu angeschaffte Treppenlift in der Sportgaststätte des SV Buckenhofen, seit Langem wurde dieser dringend benötigt. Denn Peter Gruß, Vorstandssprecher des SV Buckenhofen, weiß: "Die steile Treppe ist der einzige Zugang zu unserer Gastwirtschaft, da plagen sich besonders ältere Vereinsmitglieder und Gäste." Christian Heinlein, Filialleiter der Volksbank in Buckenhofen, wollte die Anschaffung unterstützen und überreichte Peter Gruß und dem Wirt Jorgo Alibabudis deshalb einen Scheck über 1000 Euro. "Wir sind sehr dankbar über die Spende", so Gruß, der gemeinsam mit der Vorstandskollegin Martina Roth um Spenden geworben hatte. "Mit dem Treppenlift haben wir eine gute Möglichkeit gefunden, allen den Aufstieg zu erleichtern und unbeschwert unsere griechische Küche zu genießen." red