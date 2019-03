Steigerwaldschule räumt bei "Schüler experimentieren" und "Jugend forscht" ab

Die Steigerwaldschule Ebrach war bei den Wettbewerben "Schüler experimentieren" und "Jugend forscht" mit neun Auszeichnungen einmal mehr sehr erfolgreich.

Seit Jahren nimmt die Realschule am Regionalentscheid Oberfranken teil. Bis zu einem Jahr forschen die Schüler zusammen mit den Betreuungslehrern Felix Ortegel und Eva-Maria Schachtner an ihren Projekten, schreiben ihre Arbeit und gestalten Plakate und die Stände. Auch dieses Jahr war die Schule wieder zahlreich vertreten. Am 21. Februar bei "Schüler experimentieren" und am 22. Februar bei "Jugend forscht" präsentierten insgesamt acht Teilnehmergruppen ihre Projekte in drei verschiedenen Kategorien in der Hochschule in Hof.

Von allen Schulen Oberfrankens stellte die Steigerwaldschule die meisten Teilnehmer und wiederholte somit ihr Ergebnis aus dem letzten Jahr. So erfolgreich wie dieses Mal sei man jedoch noch nie gewesen, teilt die Schulverwaltung mit. Von Teilen der Jury habe man ein großes Lob bekommen. "Sie sollen so weitermachen" und "Sie können stolz sein, solche Schüler zu haben" seien nur einige Worte der Jury und Sponsoren gewesen.

Folgende Preise wurden erreicht: "Schüler experimentieren" (9-14 Jahre): 2. Platz in der Kategorie "Arbeitswelt" für Nele Pawlik, Jonny Haller und Emily Lake für das Thema "Wie kann man Trinkwasser filtern?".

Den Sonderpreis in der Kategorie "Chemie" erhielten Melissa Knaub, Ronja Mandel und Ardita Dvorani für ihr Projekt "Das natürliche Fliegenabwehrmittel". Der Sonderpreis in der Kategorie "Chemie" ging an Benedikt Grabow, Tim Simon und Jonas Dorbert für ihr Projekt "Nitratuntersuchungen von Trinkwasserproben aus dem Landkreis Bamberg".

Beim Wettbewerb "Jugend forscht" (15-21 Jahre) erreichten Isabell Beck und Isabel Raab für das Thema "Die Welt der natürlichen Farbstoffe" in der Kategorie "Chemie" den 2. Platz. Diesen errangen in der Kategorie "Biologie" auch Peter Wzjontek, Julius Oberst und Moritz Bauer für ihr Thema "Haselmaus 2.1". Der Sonderpreis in der Kategorie "Biologie" ging an Michael Rogosin, Tim Winkel und Elias Mack für das Thema "Der Raufußkauz". Isabell Beck und Isabel Raab bekamen den Preis für den schönsten Stand. Zusätzlich erhielt die Schule einen mit 500 Euro dotierten Preis als eine der fünf erfolgreichsten Schulen. Ein Sonderpreis für Betreuungslehrer ging an Felix Ortegel. red