Steigerwaldklinik Burgebrach und Uniklinikum Erlangen kooperieren

Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg und das Universitätsklinikum Erlangen stehen arbeiten seit kurzem im Bereich der Inneren Medizin/Kardiologie in Kooperation zusammen. Ziel ist es, den Patienten eine innovative, wohnortnahe medizinische Versorgung auf universitärem Niveau anbieten zu können. Weiterhin sollen optimale Behandlungserfolge, gepaart mit größtmöglicher Patientenzufriedenheit erreicht werden, heißt es in der Pressemitteilung der Krankenhausgesellschaft.

Die Steigerwaldklinik Burgebrach bietet mit der seit Jahren bestehenden Fachabteilung "Interventionelle Kardiologie" und dem zugehörigen Herzkatheterlabor die Möglichkeit, Patienten mit Herzproblemen wohnortnah versorgen zu können. Auch das Universitätsklinikum Erlangen sieht sich in der Pflicht, die flächendeckende Versorgung in ländlichen Regionen zu unterstützen. So stehen die beiden Kliniken bereits in enger Zusammenarbeit im Bereich des "BeLa-Projektes", welches die Ausbildung junger Allgemeinmediziner fördert.

Prof. Stephan Achenbach, Leiter der Medizinischen Klinik 2, Kardiologie und Angiologie, des Universitätsklinikums Erlangen sieht die Notwendigkeit, qualitativ hochwertige Arbeit auch in kleineren Kliniken mit Herzkatheterlabor vorzuhalten und spezielles, erfahrungsgeprägtes Know-how einzubringen.

Wesentliche Schnittpunkte der Zusammenarbeit seien der Wille zu ausgezeichneter Patientenversorgung sowie die persönliche Hinwendung zu den Patientinnen und Patienten. "Die gesamte Infrastruktur ist perfekt eingebettet durch die Grundlagen, die in den Fachbereichen der Steigerwaldklinik bereits bestehen", lobt Achenbach die vorgefundenen Grundvoraussetzungen.

Eingriffe ohne Verzögerung

Auch Sören Maaß, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Inneren Medizin in der Steigerwaldklinik, bringt in der Mitteilung zum Ausdruck, dass die Kooperation einen absoluten Fortschritt darstellt. "Wir sind sehr froh, unseren Patienten ein solch hoch spezialisiertes Angebot anbieten zu können", betont er. Vorteilhaft sei auch, dass notwendige operative Eingriffe nun ohne Verzögerung in der Herz-Thorax-Chirurgie in Erlangen durchgeführt werden können.

"Wir sehen in dieser Kooperation einen großen Fortschritt und freuen uns, der Bevölkerung im Landkreis Bamberg die bestmögliche Versorgung anbieten zu können", bringt es Landrat Johann Kalb (CSU) auf den Punkt. red