Steigerwaldclub feiert 40 Jahre Drei-Franken-Stein

Die Steigerwaldklub-Hauptleitung lädt am Mittwoch, 1. Mai, zum Jubiläums-Treffen am Drei-Franken-Stein ein. Der Stein wurde von den drei fränkischen Regierungsbezirken und dem Steiger-waldklub errichtet und am 1. Mai 1979, vor genau 40 Jahren, feierlich eingeweiht. Seit dieser Zeit feiert der Steigerwaldklub alle fünf Jahre "am Herzen Frankens" ein Jubiläums-Treffen.

Der Festakt beginnt um 10 Uhr mit der Begrüßung durch den Hauptvorsitzenden Georg Zipfel. Um 10.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst mit dem Posaunenchor Aschbach.

Für das leibliche Wohl mit Speisen und Getränken ist bestens gesorgt. Zuvor wandert der Steigerwaldklub-Zweigverein Burghaslach zum Drei-Franken-Stein. Die Wanderung startet um 9 Uhr am Kirchplatz in Burghaslach. Nichtmitglieder dürfen sich natürlich gerne anschließen. red