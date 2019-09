Stehtisch gegen Mercedes geschleudert

Einen Stehtisch warfen zwei Männer am Montag kurz nach 2 Uhr gegen einen silberfarbenen Mercedes. Den Vorfall in der Luitpoldstraße hatte ein Zeuge beobachtet und daraufhin die Polizei alarmiert. Die beiden Täter, die kurz zuvor aus einem nahe gelegenen Spielcasino verwiesen wurden, flüchteten anschließend in Richtung Bahnhof. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach den deutlich alkoholisierten Tatverdächtigen, von denen einer einen weißen Pullover trug, konnten sie unerkannt entkommen. Unfallflucht hinterlässt üblen Geruch Zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntagmorgen wurde in der Grafensteinstraße ein silberfarbener Mercedes angefahren, dabei wurde Sachschaden am hinteren rechten Kotflügel verursacht. Bevor sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte, kippte dieser noch eine gelbliche, übel riechende ölhaltige Flüssigkeit über die Windschutzscheibe. Gesamtsachschaden: rund 850 Euro.