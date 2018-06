Für den Stehpaddeln-Kurs am Samstag, 14. Juli, von 10 bis 16 Uhr am Baggersee in Hirschaid sind noch Restplätze für Jungen im Alter von zwölf bis 17 Jahren verfügbar. Ausbilder werden den Kreisjugendring (KJR) Forchheim an diesem Tag unterstützen. Auch werden die benötigten Materialien (Surfboards, Paddel, Schwimmwesten, Trockensäcke) gestellt. Eine schriftliche Anmeldung an den KJR Forchheim, Löschwöhrdstraße 5, oder online unter www.kjr-forchheim.de ist noch bis Sonntag, 1. Juli, möglich. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 09191/7388-0 oder auf der KJR-Internetseite. red