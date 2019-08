Bei einem Kurs der Volkshochschule Rhön und Grabfeld am Samstag, 17. August, am Badesee Sulzfeld können die Teilnehmer Stand-Up-Paddling erlernen. SUP bedeutet stehend auf Surfbrettern paddeln. Es ist eine tolle, vielseitige Sportart, mit der man auf dem Wasser dahingleitet. Neben Körperspannung, Gleichgewicht und Ausdauer bietet dieser Sport auch einen idealen Erholungsfaktor. Außerdem macht es auch noch Spaß, und man fühlt sich wie in Tahiti, wo diese Sportart ursprünglich herkommt. Also gleich anmelden, ausprobieren und mitchillen! Informationen und Anmeldung unter www.die-vhs.de oder telefonisch unter 09776/709 09 80. sek