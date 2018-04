Stehen die Grabsteine noch fest?

Die Gemeinde weist darauf hin, dass aus Versicherungsgründen die im katholischen Friedhof in Schwürbitz und im Friedhof in Neuensee aufgestellten Grabmäler auf ihre Standfestigkeit hin zu überprüfen sind. An diese Überwachungspflicht werden im Interesse der Friedhofsbesucher hohe Anforderungen gestellt. Sie darf sich nicht darauf beschränken, festzustellen, ob Grabmäler noch gerade stehen oder sich neigen oder andere erkennbare Mängel aufweisen. Die Überprüfung für die Friedhöfe in Schwürbitz und Neuensee findet am Mittwoch, 25. April, ab 8 Uhr statt. Um Verständnis wird gebeten, da durch nicht standsichere Grabmäler eine Gefahr für alle in den Friedhöfen verweilenden Personen bestehen würde. red