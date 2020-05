Stehen die Grabmäler noch sicher?

Die jährliche Überprüfung der Standfestigkeit der Grabdenkmäler in den gemeindlichen Friedhöfen nahmen Bedienstete des gemeindlichen Bauhofes am heutigen Montag und morgigen Dienstag vor. Um den Grabsteininhabern die Möglichkeit zu geben, an der Überprüfung teilzunehmen, werden nachfolgend die Termine bekanntgemacht: Heute, Montag, ab 9 Uhr auf dem Friedhof in Unterbrunn; ab 9.30 Uhr auf dem Friedhof in Birkach; ab 10 Uhr auf dem Friedhof in Neudorf; ab 10.15 Uhr auf dem Friedhof in Eggenbach; ab 10.45 Uhr auf dem Friedhof in Freiberg; ab 11.15 Uhr auf dem Friedhof in Draisdorf und ab 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Ebensfeld sowie am morgigen Dienstag ab 9 Uhr auf dem Friedhof in Oberküps; ab 10 Uhr auf dem Friedhof in Prächting und ab 13.15 Uhr auf dem Friedhof in Döringstadt. red