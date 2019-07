Das Tiefbauamt der Stadt Forchheim teilt mit, dass die Sperrung des Fuß- und Radweges Am Gründelbach ab sofort aufgehoben ist. Tragkonstruktion und Belag des Steges wurden erneuert. Die Beleuchtung wird in den nächsten Tagen angeschlossen. Die Brücke verbindet die Straße Am Gründelbach mit der Ruhalmstraße und wird vor allem von Schülern gerne genutzt, um das Ehrenbürg-Gymnasium zu erreichen. Foto: Stadt Forchheim