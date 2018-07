Steg an der Südbrücke wird saniert

red



Wie das städtische Ordnungsamt und die Stadtwerke Kronach mitteilen, werden ab Montag, 9. Juli, Sanierungsarbeiten am unterhalb der Südbrücke im Landesgartenschaupark gelegenen Steg durchgeführt. Nachdem viele Holzteile durch die Nähe zum Wasser des Haßlachflusses im Laufe der Jahre marode geworden sind und eine Unfallgefahr darstellen, wird der Steg von den Männern des Bauhof-Teams bis auf die Stahlkonstruktion komplett abgebaut und erhält eine dämpfende Lärmauflage, einen neuen Bohlenbelag, einen neuen Holzhandlauf sowie eine rutschhemmende Beschichtung.Die Arbeiten sind dringend erforderlich, um die Verkehrssicherheit des Stegs für Radfahrer und Fußgänger wiederherzustellen. Damit einher geht allerdings leider eine drei- bis vierwöchige Komplettsperrung des Stegs bereits von Montag an. Der Bauhof ist bemüht, die Arbeiten so zügig wie nur irgend möglich durchzuführen, damit sie rechtzeitig vor Beginn der Ferienzeit abgeschlossen sind.Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein und der technische Leiter der Stadtwerke, Jochen Löffler, bitten um Verständnis für die Einschränkungen. Die Sanierungsmaßnahme könne aber nicht mehr länger hinausgeschoben werden. Umleitungsstrecken über die Kulmbacher Straße, den Überweg bei der Shell-Tankstelle und die Weißenbrunner Straße sind ausgeschildert.