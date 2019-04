Steffen Ziegler und Rainer Dreßel siegten

Steffen Ziegler und Rainer Dreßel sind die neuen Vereinsmeister 2018 im Doppel des DC Gipsy Ebern. Platz zwei gab es für Philip Schneider und Reiner Graf.

Ein Kuriosium ist es beim Dartclub, der immer rückwirkend (ein Jahr später ) seine Vereinsmeister im Doppel ausspielt. So standen dieser Tage die Titelkämpfe 2018 der jeweiligen Gespanne auf dem Programm, die immer zum Ende der auslaufenden Verbandsspielsaison einen Höhepunkt bilden und noch einmal Leben ins neu gestaltete Vereinsheim bringen.

Mit zehn teilnehmenden Teams, die gleiche Anzahl wie ein Jahr zuvor, erfreute sich die Doppelmeisterschaft auch heuer einer großen Resonanz. Die sportlichen Leistungen konnten sich sehen lassen. Rund fünf Stunden wurde bester Dartsport geboten. Es wurde in zwei Gruppen jeder gegen jeden gespielt. Die ersten vier beider Pools kamen weiter.

Im Halbfinale trafen Steffen Ziegler/Rainer Dreßel auf Kathleen Diller/Bernd Rotschka. Ziegler/Dreßel dürften bereits in dieser Phase ihr stärkstes Spiel absolviert haben.

Im zweiten Halbfinale trafen Philip Schneider/Reiner Graf auf die Oldies Steiner/Gessner, die ihrer Favoritenrolle nicht gerecht wurden. In einer von der Spannung lebenden Auseinandersetzung setzten sich Schneider/Graf durch.

Etwas kurios dann der Verlauf des Finales. Dreßel/Ziegler zeigten über weite Strecken den besseren Score, jedoch war ihre Doppelquote miserabel. So lag das Team nach zwei schönen Finishes von Graf mit 112 und 102 mit 1:2 hinten. Da allerdings Best of Seven gespielt wurde, konnten sich die späteren Sieger in ein entscheidendes Leg retten. Hier ließen Ziegler/Dreßel ihrem Gegner nun auch mit der erforderlichen Sicherheit auf die Doppelten kein Chance und erspielten sich die Meisterschaft 2018 des Eberner Dartclubs. di