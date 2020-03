Steffen Vogel hört am Telefon zu

In der aktuell schwierigen Situation wegen der Coronakrise herrscht eine große Verunsicherung bei der Bevölkerung. Der Landtagsabgeordnete Steffen Vogel will helfen. Er steht für Gespräche zur Verfügung und hält deshalb am Freitag, 27. März, von 12 bis 16 Uhr eine Telefonsprechstunde an. Die Gespräche werden 15-minutenweise vergeben, wie der Mandatsträger aus Theres weiter mitteilte. Wer Interesse an Gesprächen hat, kann sich per Telefon unter Rufnummer 09521/1536 oder per E-Mail unter der Adresse buero@steffen-vogel.com anmelden. red