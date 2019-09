Stefanie Hümpfner im Vorstand

Stefanie Hümpfner aus dem Landkreis Haßberge wurde mit 91,8 Prozent zu einer der stellvertretenden Landesvorsitzenden der Jungen Union (JU) gewählt. Delegierte aus ganz Bayern trafen sich am vergangenen Wochenende in Freystadt (Kreis Neumarkt), um einen neuen Vorstand zu wählen. Die 29-jährige Königsbergerin hat laut Pressemitteilung bereits in den vergangen beiden Jahren im Landesvorstand als Schriftführerin mitgearbeitet und sich durch ihre engagierte und stets konstruktive Arbeit ausgezeichnet.

Unterfranken stellt 25 Prozent

Zum neuen Landesvorsitzenden wurde Europaabgeordneter Christian Doleschal (31) aus dem Kreis Tirschenreuth mit 98 Prozent. Der 34-jährige Ulrich Seubert (Landkreis Würzburg) wurde zum Landesschatzmeister gewählt. Damit stellt die Junge Union Unterfranken weiterhin 25 Prozent des engeren JU-Landesvorstands.

Sicherer Strom

Die JU Unterfranken brachte durch ihren Bezirksvorsitzenden Daniel Nagl (Landkreis Kitzingen) in den Leitantrag die Forderung nach einer "Intensivierung der Forschung zur digitalen Bündelung dezentraler Speicher zu virtuellen Speichern" ein. Ziel ist es, dezentrale Energieerzeugung konstanter zu machen und die Netze zu stabilisieren.

Die Junge Union, die Parteijugend der CSU, hat in Bayern knapp 22 000 Mitglieder. red