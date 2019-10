Stefan Zwingmann ist Landesschützenkönig

Alljährlich veranstaltet der Bund Historischer Bürger- und Landwehren in Bayern sein "Landesschießen", unter anderem mit dem Ausschießen der Königsscheibe. Dem Verband gehören 22 historische Gruppen aus dem Freistaat an, im März hatte die Kommandantentagung in Kronach stattgefunden.

Die "Fürstbischöflich Bambergischen Schützen- und Artilleriekomapgnie zu Kronach" und die "Cronacher Ausschuß Compagnie (CAC)" gehören dem Verband an und nahmen selbstverständlich an dem traditionellen Wettbewerb teil.

Bei dem auf dem Schießstand der SG Haßfurt von der "Königsberger Bürgerwehr" und der "Historischen Stadtwache Nürnberg" unter Leitung von Schießinspektor Udo Leikeim aus Kronach hervorragend organisierten Wettbewerb konnten sich die beiden Kronacher historischen Gruppen gute Ergebnisse sichern. So errang die Bürgerwehr mit Iris und Martin Sauerwein sowie Josef Schlee in der Mannschaftswertung den zweiten Platz.

In der Einzelwertung schob sich Dietmar Pohl von der CAC auf den dritten Platz nach Ringen und auf Rang zwei nach Teilern ("Tiefschuss"). Iris Sauerwein konnte dazu den Wanderpokal "Bestes Flintenweib" mit nach Hause nehmen, nachdem sie zum dritten Mal in Folge gewonnen hatte.

Beim traditionellen Schuss auf die Königsscheibe konnte sich Stefan Zwingmann von der CAC gegen 55 Konkurrenten durchsetzen und damit die Würde des Landesschützenkönigs erringen. In dem seit 1977 ausgetragenen Wettbewerb ist Zwingmann der erste Kronacher, der diesen Titel gewinnen konnte. Walter Schinzel-Lang