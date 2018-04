Stefan Schorn ist neuer Chef

Der Obst- und Garbenbauerein (OGV) Untermerzbach ist ein reger Verein. Das wurde bei der Jahresversammlung durch die zahlreich aufgeführten Aktivitäten deutlich.

Vorsitzender Norbert Scheichenost, der dem Verein 13 Jahre vorgestanden hatte, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Als neuer Vorsitzender wurde Stefan Schorn an die Spitze des 83 Mitglieder zählenden Vereins gewählt. Zweite Vorsitzende bleibt Hannelore Lieb, Schriftführerin ist Melanie Scholl, Kassierin Barbara Büchner. Zu Beisitzern gewählt wurden Sylvia Reisenweber, Antonia Reiter, Susanne Bartelmann, Herbert Heubisch, Traudl Schmidt und Sandra Schramm.



Starker Auftritt

"Mit einer starken Truppe waren wir vom OGV vertreten, als die Bewertungskommission in Untermerzbach war und Untermerzbach mit eine Silbermedaille auf Bezirksebene bei dem Wettbewerb ,Unser Dorf soll schöner werden' erreichte", sagte der Vorsitzende stolz. Auch am Ferienprogramm der Gemeinde Untermerzbach habe sich der OGV beteiligt, wobei wieder Hannelore Lieb federführend gewesen sei.

Auch am Ehrenabend des Kreisverbandes in Kolitzheim wurde teilgenommen und es gab dabei einen Preis für den OGV Untermerzbach. "Leider sind unsere monatlichen Treffen etwas eingeschlafen, aber vielleicht kann sie ja der neue Vorstand wiedererwecken", schloss Scheichenost, nachdem er einen kurzen Ausblick auf 2018 gegeben und an einiges erinnert hatte, was ihm als Vorsitzendem besonders Freude bereitet hatte.

"Man sieht in Untermerzbach die Hand des OGV und auch dieser trägt zu einer guten Dorfentwicklung bei", sagte der Untermerzbacher Bürgermeister Helmut Dietz in der Versammlung.