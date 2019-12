Stefan Schor kandidiert

Die CSU Breitengüßbach hat Stefan Schor einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Bei seiner persönlichen Vorstellung ging Schor auch konkret auf das Wahlprogramm und seine Ziele ein. So müssten bereits beschlossene Maßnahmen zeitnah umgesetzt werden, um dadurch entstehende Kostenexplosionen für die Gemeinde, letztendlich aber auch für den Geldbeutel jedes einzelnen Bürgers, zu vermeiden. Bauen und Wohnen in der Gemeinde sollte für alle Generationen bezahlbar und attraktiv sein. Hierzu müsse mit Weitblick Wohnraum geschaffen werden, um die Lebensqualität in allen Bereichen zu steigern.

Gewerbegebiete für klein- und mittelständische Betriebe müssen wieder ausgewiesen werden, um deren Erhalt, Erweiterung beziehungsweise deren Ansiedlung zu gewährleisten, so Schor.

Ein kommunales Gesamtverkehrskonzept zur Beruhigung des Straßenverkehrs und zur Reduktion des Lärms gelte es zu erstellen. Dies sind nur einige der angesprochenen Ziele, die laut Schor nur mit einer starken Mannschaft erreicht werden können.

Bei der Vorstellung der einzelnen Kandidaten für die Gemeinderatsliste stellte der Bürgermeisterkandidat fest, dass die CSU Breitengüßbach mit einem hervorragenden Team in den bevorstehenden Kommunalwahlkampf gehe. Er wies auf die ehrenamtlichen Tätigkeiten in Vereinen, Kultur, Kirche und Soziales der Bewerber hin und lobte die Bereitschaft der Frauen und Männer, sich der politischen Verantwortung für Breitengüßbach zu stellen. Sehr erfreut zeigte sich Schor darüber, dass unter den Kandidaten sieben Frauen sowie fünf Bewerber unter 30 Jahren sind, womit die Bewerberliste insgesamt jünger und weiblicher geworden sei.

Abschließend zeigte sich die Versammlung überzeugt, dass mit den Kreistagskandidaten Anja Franz (Platz 20 der Kreistagsliste der CSU) und Stefan Schor (Platz 45) die Belange der Gemeinde Breitengüßbach bestmöglich auf Kreisebene vertreten werden. red