Stefan Przyklenk bleibt Zweiter Kommandant

Ein ruhiges Jahr hat die Feuerwehr Neufang hinter sich. Die kleine Wehr wurde lediglich zu einer Alarmübung im Schorgasttal gerufen. Außerdem musste ein umgestürzter Baum am Hograben beseitigt werden, berichtete Kommandant Guido Stolper bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Steinlein.

Die Übungen dienten in erster Linie zur Überprüfung der anvertrauten Ausrüstung und des Geräts. Teilgenommen haben die Neufanger an der Gemeinschaftsübung in Wirsberg. Auch wurden Arbeitseinsätze zur Instandhaltung des Gerätehauses durchgeführt.

Der Kommandant zeichnete Thomas Opel für zehn Jahre und Steffen Steinlein für 20 Jahre Dienstzeit aus.

Weiter erinnerte Stolper an die allmonatlichen Kameradschaftsabende.

Flott war bei der vorgeschalteten Dienstversammlung die turnusgemäß anstehende Neuwahl des Zweiten Kommandanten über die Bühne gegangen. Die Aktiven schenkten wiederum einmütig Stefan Przyklenk das Vertrauen.

Adolf Lauterbach bezeichnete das Maibaumfest als Höhepunkt des Vereinsjahres. Entfallen musste aufgrund der anhaltenden Trockenheit das Abbrennen des Johannisfeuers. Gemeinsam mit dem Schützenverein Neufang und der Dorfbevölkerung beging die Feuerwehr nach dem traditionellen Fackelzug die Gedenkfeuer zum Volkstrauertag.

Schriftführer Otmar Opel verlas das Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung.

Kassier Hermann Lauterbach zeigte den Versammelten eine geordnete Finanzlage auf.

Die Revisoren Melanie Leistner und Karl-Heinz Opel bescheinigten Lauterbach eine saubere Arbeit.

"Unsere Neufanger Wehr spielt in der Dorfgemeinschaft eine tragende Rolle", sagte Bürgermeister Hermann Anselstetter. Dabei sorge sie nicht nur für den abwehrenden Brandschutz und für technische Hilfsdienste, sondern auch für Brauchtumspflege und dörflichen Gemeinsinn. Die kleine Dorferneuerung rund um das renovierte Feuerwehrgerätehaus habe durch die freiwillige Blumen- und Grünpflege Ehrenamtlicher an Ausstrahlung hinzugewonnen. Und die neuen Dorfbänkla würden für einen gemütlichen Plausch gerne angenommen.

Dem Kommandanten Guido Stolper und seinem Stellvertreter Stefan Przyklenk dankte Anselstetter für die erfolgreiche Führung der Aktiven. "Die Personalknappheit in den Landfeuerwehren schlägt auch hier in Neufang durch. Doch durch die Doppelaktivität einiger Wirsberger Feuerwehrkräfte gelingt es euch, die Ortswehr einsatzfähig zu halten", lobte der Bürgermeister. Klaus-Peter Wulf