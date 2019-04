Stefan Keil macht Musik

Stefan Keil ist ein Neil-Young-Interpret. Und "keiner kommt so nah an das Original heran. Stefan Keil interpretiert Neil-Young-Songs wie kein Zweiter und begeistert sein Publikum seit Jahren mit seiner offenen und quirligen Art", erklärt das Zeiler Kino. Dort tritt Stefan Keil auf und gibt ein Konzert. Es findet am Donnerstag, 18. April, statt. Der Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Stefan Keil präsentiert zusammen mit seiner Duopartnerin Una Flagmeier Auszüge seiner drei CDs "Forever Young", "Tell Me Why" und "Country Home". Gewürzt wird der Auftritt mit kleinen Anekdoten über die Entstehung einzelner Songs. "Es gibt Rock, Folk, Country und Grunge satt", verspricht das Zeiler Kino in der Ankündigung für das Musikkonzert. ft