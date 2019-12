Stefan Hofmann verteidigt seinen Titel

In vorweihnachtlicher Atmosphäre hat der Turnerbund Hainweiher seine Vereinsmeister ausgezeichnet. Nach der Begrüßung durch den Präsidenten Volker Schelhorn und einem schmackhaften Menü sangen die Mitglieder gemeinsam Lieder. Birgit Ruß las die Geschichte von "Weihnachten unter dem Mistelzweig" vor.

Dann nahm Volker Schelhorn die Ehrungen vor. Wie schon im Vorjahr hatte Stefan Hofmann das Vereinskegeln mit 163 Holz gewonnen, während beim internen Preisschafkopf Rudi Albert mit 1225 Punkten einmal mehr erfolgreich war. Beiden Meistern gratulierte der Präsident herzlich.

Die Zusammenkunft bot dem Vorsitzenden auch die Gelegenheit, auf bevorstehende Aktivitäten des Turnerbunds hinzuweisen. Demnach findet der nächste Kegelabend am 9. Dezember in der Stadthalle Burgkunstadt statt. Der Neujahrsempfang für Mitglieder und Freunde ist am Sonntag, 26. Januar, ab 10.30 Uhr in der Gastwirtschaft Frank Hofmann vorgesehen. Hierbei erfolgt auch die Ausgabe des neuen Terminplans für 2020.

Nachdem der Turnerbund mittlerweile seit 30 Jahren besteht, wird die Vereinsführung zudem treue Mitglieder ehren. Zugleich kann der Wunsch nach einer Brauereibesichtigung und einem Stadtrundgang in Bamberg auf. Als Termin hierfür wurde der 28. März festgelegt.

Anschließend folgte ein gemütlicher Teil mit Glühwein, Plätzchen und Christstollen. dr