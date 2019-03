Stefan Hofmann verlässt den Stadtrat

Am Montag, 11. März, um 17 Uhr findet im Sitzungssaal des Rathauses II eine öffentliche Sitzung des Stadtrates statt. Durch das Ausscheiden von Stefan Hofmann aus dem Stadtrat muss über die Listennachfolge sowie die Umbesetzung der Ausschüsse entschieden werden. Außerdem wird ein neuer Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler bestimmt. Ein weiteres Thema sind die Maßnahmen und Kosten des An- und Umbaus des Heimatmuseums und der Umgestaltung der Katharinenkapelle zum Dokumentationszentrum zur Säkularisation in Klosterlangheim. red