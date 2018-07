Stechen Libellen wirklich?

1.

Den sicheren Umgang mit dem Schnitzmesser lernen Kinder bei einer Veranstaltung des Umweltbildungszentrums (Ubiz). Anmeldung ist erforderlich im Ubiz unter Telefon 09529/922210. Außerdem stehen beim Ubiz diese Veranstaltungen auf dem Programm:Unter all den Insekten, die an Gewässern zu finden sind, sind Libellen zweifelsohne die elegantesten und zudem sehr leicht zu beobachten. Im Landkreis sind derzeit 54 Arten nachgewiesen. Wie man diese auseinanderhält, was es mit dem Liebesrad auf sich hat, ob Libellen wirklich stechen und weitere spannende Fragen werden bei der Libellenwanderung von Jürgen Thein am Samstag, 14. Juli, von 13 bis 16 Uhr an den Wotansbornteichen beantwortet. Wer will, kann ein Fernglas mitbringen. Treffpunkt ist der Abzweig Wotansborn(teiche) zwischen Fabrikschleichach und Hundelshausen.In dem Schnitzkurs mit Sandra Pfister am Mittwoch, 18. Juli, von 15 bis 18 Uhr geht es um den sicheren Umgang und den handwerklichen Gebrauch von Schnitzmessern. Die Kinder nähern sich dem Werkstoff Holz in kreativer Weise und lernen, kleine Objekte aus heimischem Holz zu schnitzen. Messer werden für den Kurs gestellt. Der Workshop eignet sich für Kinder ab acht Jahren. Mitzubringen sind feste Schuhe , lange Hose, Zecken- und Sonnenschutz. Der Treffpunkt ist der Steigerwald Erlebnishof Neuhof bei Michelau.Vom 19. bis 22. Juli 1342 ereignete sich die größte Flutkatastrophe, die das Maintal in historischer Zeit heimsuchte. Die Wassermassen, die das Hochwasser von 1909 etwa um das Doppelte übertrafen, veränderten die einstige Siedlungslandschaft nachhaltig. Einige Orte verschwanden ganz, andere verlagerten oder veränderten sich deutlich. Die Spuren sind bis heute zahlreich in der Landschaft, in historischen Karten und Flurnamen erkennbar. Wie es zu dieser Umweltkatastrophe kommen konnte, wird von dem Referenten Mark Werner ebenso erklärt wie die Frage, ob sich auch heutzutage eine solche Katastrophe ereignen könnte. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Gemeinde und der Volkshochschule Knetzgau, dem Schiffer- und Fischerverein Knetzgau und dem Historischen Verein Haßfurt am Donnerstag, 19. Juli, von 19 bis 20 Uhr im Rathaus in Knetzgau statt.Der sechs Kilometer lange waldpädagogische Lehrpfad startet im Weilersbachtal kurz hinter Obersteinbach. Sieben Stationen gibt es im Naturwaldreservat Kleinengelein. Da geht es um den Biber, um Schmetterlinge und Vögel. Kinder können in den Biberbau klettern und in eine Baumhöhle spitzen. Die Lebensräume von Wald, Bach und Wiese können entlang des Rundwegs spielerisch erlebt werden. Erst im vergangenen Herbst wurde der Pfad um eine Kletterwand, ein Holz-Mikado, eine Seilbahn und ein Waldlabyrinth erweitert. Die Erlebniswanderung mit Revierförsterin Petra Diener findet am Freitag, 20. Juli, von 15 bis 18 Uhr statt und ist für die ganze Familie geeignet. Start ist am Parkplatz Pfad der Artenvielfalt in Obersteinbach Richtung Wald. Mitzubringen sind feste Schuhe, strapazierfähige Kleidung sowie Sonnen- und Zeckenschutz.Am Freitagnachmittag, 20. Juli, werden im Ubiz von 16 bis 19 Uhr gesunde Alternativen für sommerliche Grillfeste vorgestellt, die nicht nur Vegetarier begeistern werden. Neben Grilltomaten und Gemüsespießen werden auch gefüllte Blätterpakete gebacken. Lore Kastl erklärt, welche Grundregeln aus Sicht der Vollwerternährung beim Grillen zu beachten sind. Mitzubringen sind ein Schneidbrett, ein kleines Messer, eine große und eine kleine Schüssel, Gemüse (wenn vorhanden), Behälter für Reste sowie nach Belieben Schürze und Sitzkissen.In den alten Traditionen und Kulturen wurde geräuchert, um Botschaften zum Himmel zu tragen, um zu schützen, zu reinigen, zu danken, zu segnen oder um Lebensübergänge zu begleiten. Petra Brabec gibt am Samstagnachmittag des 21. Juli von 14 bis 17 Uhr eine Einführung in die Räucherkunde und die lange bestehende Tradition mit einheimischen Kräutern. Außerdem werden Räucherbündel und Räuchersäckchen hergestellt und Geschichten erzählt. Die Teilnehmer sollen festes Schuhwerk, Bindfaden, Schere und ein Messer mitbringen. Außerdem erwünscht sind Küchenkräuter und Blumen (beispielsweise Rosen).