Die nächste Veranstaltung des Vereins für Gartenbau und Landespflege steht unter dem Motto "Staudenbeete richtig anlegen". Damit man das ganze Jahr über seine Freude an den Beeten hat, gibt es einige Dinge zu beachten. Worauf man achten sollte, welche Arten und Sorten für den jeweiligen Standort geeignet sind und so manche Tipps und Tricks lassen sich bei dem Vortrag von Roland Ramming aus Neuenmarkt erfahren. Alle Interessenten sind dazu am Mittwoch, 9. Oktober, um 19.30 Uhr ins "Restaurant Orchidee" nach Neuensee eingeladen, auch Nichtmitglieder. pstr