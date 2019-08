Unbekannte brachen in der Nacht auf Samstag den Staubsaugerautomaten an der Tankstelle in der Oeslauer Straße auf. Was die Diebe nicht wussten: Der Automat wird täglich geleert. Allerdings entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Neustadt. pol