Staubsaugerautomat aufgebrochen

Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Unbekannter den Staubsaugerautomaten einer Tankstelle in der Oeslauer Straße aufgebrochen. Am Montagmorgen bemerkte eine 51-jährige Tankstellenangestellte den Aufbruch. Der Täter entwendete das Münzgeld in Höhe von maximal 50 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 150 Euro. Sollte jemand einen Hinweis auf den Täter geben können, möge er sich bitte unter der Telefonnummer 09568/94310 bei der Polizei Neustadt melden. pol