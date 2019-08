Stau: Transporter fährt auf Auto einer Frau auf

Leicht verletzt wurde eine Autofahrerin auf ihrer Fahrt von Gädheim in Richtung Forst am Freitagnachmittag. Vor ihr hatte sich wegen eines in entgegengesetzter Richtung fahrenden und im Einsatz befindlichen Notarztfahrzeugs der Verkehr aufgestaut. Ein hinter ihr fahrender Fahrer eines Transporters erkannte die Situation zu spät und fuhr trotz eines Ausweichversuchs noch auf das rechte Fahrzeugheck der Frau auf. Sein Fahrzeug kam anschließend im Straßengraben zum Stehen und musste wie auch der totalbeschädigte Pkw abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 3000 Euro.