Stau mit Ansage

Am Dienstag, 28. Mai, musste ich von Küps nach Forchheim fahren. Wie bekannt, ist die B 173 wegen Renovierungsarbeiten gesperrt. Ob dies überhaupt erforderlich ist, da ja Baurecht für die A 73 erteilt ist, sei dahingestellt. Also nehme ich den Umleitungsvorschlag des Bauamtes Bamberg an. Zitat Internet: ?Zwischen Lichtenfels und Kronach verläuft die Umleitung großräumig über die A 73, Ausfahrt Ebersdorf b. Coburg , B 303 - Kronach. Doch bereits kurz nach Sonnefeld stehe ich in einem langem Stau. Der Grund hierfür ist, dass der Verkehr durch einige Ampeln muss.

Den Abschuss bildet jedoch die Ampel für die Linksabbieger Richtung Autobahn nach Süden: Die Grünphase der Ampelschaltung lässt nur zu, dass drei, wohlgemerkt nur drei Pkws oder ein Lastzug durchfahren können. Da ist der Stau doch vorprogrammiert und man hätte doch die Grünphase anpassen müssen, aber das ist wohl zu viel verlangt.

Es ist schon eine wahre Glanzleistung in Verkehrsführung und -steuerung des Bauamtes Bamberg, eine derartige Umleitung anzubieten. Herzlichen Glückwunsch, liebes Bauamt, zu dieser Lösung. Hans-Heinz Wohlrath Küps