Statussymbol und Macht

Die städtische Volkshochule Bamberg lädt am kommenden Donnerstag, 14. März, zum Vortrag "Statussymbole und Macht. Fränkische und siebenbürgische Kaufleute im 16. Jahrhundert" ein. Wirtschaftliche Globalisierung beziehungsweise Europäisierung ist nicht erst ein aktuelles Thema der letzten Jahre, sondern bereits ab dem späten Mittelalter zu beobachten. Die Stadt Nürnberg spielte besonders im Fernhandel mit dem östlichen Europa eine entscheidende Rolle. Der Kunsthistoriker Marco Bogade befasst sich mit fränkischen Kaufmannsfamilien, die im 15. und 16. Jahrhundert neue Märkte erschlossen und in Siebenbürgen bis in den Adelsstand aufstiegen. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr im Alten E-Werk. red