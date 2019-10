Höchstadt a. d. Aisch vor 16 Stunden

kurios

Statue kommt ins Fundamt

Es war ein kurioser Fund, den die Taucher bei der "Zamm Raama Dama"-Aktion der Wasserwacht Ortsgruppe Höchstadt in Zusammenarbeit mit den Barmherzigen Brüdern in Gremsdorf machten: Am Samstag vor eine...