Statt zur "Lutzi" ging es ins Krankenhaus

Der Besuch beim Festival "Ab geht die Lutzi" endete für einen 22-Jährigen am Donnerstagabend im Krankenhaus. Gegen 22 Uhr befanden sich mehrere Besucher auf dem Weg vom Campingplatz zum Festivalgelände, als eine 17-jährige Frau plötzlich ihrem männlichen Begleiter mindestens zweimal mit einer Bierflasche auf den Kopf schlug. Der junge Mann erlitt eine Kopfplatzwunde und musste mit dem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Bad Kissinger Krankenhaus gebracht werden. Gegen die stark alkoholisierte Täterin ermittelt nun die Polizei wegen eines Vergehens der gefährlichen Körperverletzung. Der Sicherheitsdienst erteilte ihr Hausverbot. Abschließend wurde die Jugendliche an ihre Eltern übergeben. pol