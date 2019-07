"statt Strand - alles außer Sand" heißt es vom Freitag, 12., bis Sonntag, 28. Juli, in Ostheim in der Kneippanlage an der Streu. Chillen, Cocktails und Food-Trailer stehen auf dem Programm, das sich an die Jugend und Junggebliebene wendet. Täglich von 15 bis 22 Uhr ist am "statt-Strand" etwas los. An Werktagen läuft Musik vom Band, Jugendliche können ihren eigenen Stick mitbringen. An den Wochenenden stehen bekannte DJ's aus der Region live am Mischpult, einmal sogar eine Live-Band. Einen Höhepunkt für Familien bildet das 1. Ostheimer Entenrennen am Sonntag, 14. Juli, ab 17 Uhr. sek