Statt Predigt ein Anspiel von Teens für Teens

Auf Wunsch von Kindergottesdiensteltern in Hirschaid und Buttenheim, deren Kinder "zu alt" für den Kindergottesdienst, aber noch nicht im Konfirmandenalter sind, soll es künftig ein Gottesdienstangebot für "Teens" geben (Klassen 5 bis 7).

Dieses Angebot wird es zukünftig wahrscheinlich vier Mal im Jahr geben, jeweils an einem Samstagabend um 18 Uhr in der St. Johanniskirche in Hirschaid.

Dabei sollen sowohl kindgerechte Formen beibehalten werden als auch stärker liturgische Gottesdienstformen vom Hauptgottesdienst eingeübt werden. Dieses Angebot läuft unter der Bezeichnung "Spätschicht - ein Gottesdienst für Teens". Am heutigen Samstag findet er zum ersten Mal statt unter dem Thema "Allein ...". Statt einer Predigt gibt es ein Anspiel von Teens für Teens und die Möglichkeit, sich im Gottesdienst darüber auszutauschen. Moderne Kirchenlieder unter Klavierbegleitung umrahmen diesen Gottesdienst. Zum Ausklang des Abends trifft man sich im Gemeindehaus. asp