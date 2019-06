Nachdem ein 27-Jähriger am Donnerstagabend in der Notaufnahme des Krankenhauses in Forchheim nach seiner Meinung zu lange hat warten müssen, begann er lautstark das eingesetzte Personal zu beschimpfen. Der stark alkoholisierte Mann wurde gegenüber den hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Forchheim ebenfalls beleidigend und leistete Widerstand gegen die anstehenden Maßnahmen. Die Nacht musste er daher in der Haftzelle verbringen. pol