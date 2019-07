Der Katholische Frauenbund Steinbach unternimmt statt des geplanten Ausflugs nach Bamberg am Mittwoch, 10. Juli, eine kleine Wanderung nach Ziegelanger in die Gastwirtschaft Martin. Abmarsch ist um 17 Uhr in der Dorfmitte im Ebelsbacher Gemeindeteil Steinbach. Alle Frauen sind willkommen. red