Statt guter Wünsche gab es Schläge

Kurz nach Mitternacht wollte ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Lichtenfels seine Mutter in Wilhelmsthal besuchen. Hierbei traf der Jugendliche auf den neuen Lebensabschnittsgefährten seiner Mutter, welcher ihm den Zutritt in die Wohnung verwehrte. Aufgrunddessen kam es zum Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Die beiden Streithähne wurden hierbei jeweils nur leicht verletzt. Der junge Mann gab anschließend den Versuch auf, seine Mutter zu besuchen, und wurde durch hilfsbereite Anwohner zu seinem Vater zurück in den Lichtenfelser Landkreis gefahren. Gegen die beiden Beteiligten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. pi