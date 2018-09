Statistik zählt drei Lichtenfelser mehr

Die Stadt zählte am 1. September 20 395 Einwohner. Im Vormonat waren 20 392 Einwohner in Lichtenfels gemeldet. 119 Personen sind im August zugezogen - verzogen sind 119. 58 Personen sind im Stadtgebiet umgezogen. 14 Kinder wurden geboren (vier männlichen und zehn weiblichen Geschlechts). Elf Personen sind verstorben (fünf männlichen und sechs weiblichen Geschlechts). Die Einwohner teilen sich wie folgt auf: Buch am Forst, 535; Degendorf, 28; Eichig, 88; Isling, 407; Klosterlangheim, 402; Kösten, 535; Köttel, 90; Krappenroth, 56; Lahm, 103; Lichtenfels, 11 162; Mistelfeld, 901; Mönchkröttendorf, 132; Oberlangheim, 241; Reundorf, 591; Roth, 464; Rothmannsthal 149; Schney, 2303; Schönsreuth, 167; Seubelsdorf, 1096; Stetten,178; Tiefenroth, 90; Trieb, 584; Weingarten, 93. red