Station feiert 40. Geburtstag

Gleich zwei Gründe zum Feiern hat die Diakoniestation Bamberg: 40 Jahre gibt es sie bereits und mit Cornelia Betz hat sie seit Anfang dieses Jahres eine neue Leiterin. Deshalb lädt die Diakonie Bamberg-Forchheim, Träger der Diakoniestation, und das Team zum Gottesdienst am Freitag, 30. November, um 13 Uhr alle Interessierten in die Bamberger Erlöserkirche ein.

Erste Anfänge in der ambulanten Pflege gab es in Bamberg von evangelischer Seite aus bereits 1888. Gemeindeschwestern leisteten damals in der St. Stephansgemeinde Sozialdienst. Auch in Walsdorf, wo die Diakoniestation Bamberg mittlerweile eine Zweigstelle unterhält, existierten Angebote in der häuslichen Pflege vor dem zweiten Weltkrieg, die 1947 ihre Fortsetzung fanden. Seit 1986 war dann eine Sozialstation über den Walsdorfer Diakonieverein in der Region Aurachtal verortet. In Bamberg gründete sich 1977 der Diakonieverein Bamberg, der im darauffolgenden Jahr ebenfalls eine Sozialstation einrichtete. 2000 übergab der Verein die Station in die Trägerschaft der Diakonie Bamberg-Forchheim, die schließlich auch die Walsdorfer Angebote in der ambulanten Pflege und Versorgung übernahm. Seitdem versorgt das Team vom Standort Memmelsdorfer Straße in Bamberg und seit 2014 auch vom Stützpunkt im "kleinen Schulhaus" in Walsdorf aus Menschen in deren Zuhause, die Pflege und Unterstützung benötigen.

Eine breite Palette

Das Angebot reicht dabei von der Beratung über Hauswirtschaft und Hilfen im Alltag bis zur Betreuung Demenzerkrankter, von Pflegekursen für Angehörige bis zur Pflege schwerstkranker Menschen.