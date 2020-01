Startschuss heute mit Marco Strube

Am heutigen Donnerstag beginnt die Reihe unserer Vorstellungsgespräche mit den sechs Männern, die sich am 15. März für das Amt des Landrats zur Wahl stellen. Den Auftakt gestaltet FT-Redaktionsleiter Michael Memmel mit dem Jüngsten im Bunde, dem 19-jährigen Marco Strube. Ab 19 Uhr steht der FDP-Kandidat im Gasthaus "Schwarzer Bär" in Hirschaid Rede und Antwort. Wer sich für die Veranstaltung nicht angemeldet hat, kann diese trotzdem live verfolgen - und zwar online auf der Facebook-Seite des FT Bamberg. Das Gleiche gilt auch für das Interview am Freitag um 19 Uhr in der Weinstube "Altes Rathaus" in Unterhaid, wobei für diese Veranstaltung noch Anmeldungen online auf infranken.de/abovorteil und unter Tel. 0951-13296100 (werktags von 9 bis 14 Uhr) angenommen werden.

Kellner-Gespräch am 29. Januar

Mittlerweile steht auch der Termin für das letzte Interview fest. Bruno Kellner, der Kandidat der Freien Wähler, stellt sich am Mittwoch, 29. Januar, um 19 Uhr im Gasthaus "Zum Goldenen Löwen" in Rattelsdorf, Marktplatz 10, den Fragen des FT. Die weiteren Termine sind: Mittwoch, 22. Januar, 19 Uhr: Bernd Fricke (Grüne) in Debring; Donnerstag, 23. Januar, 19 Uhr: Tobias Sieling (ÖDP) in Memmelsdorf; Freitag, 24. Januar, 16 Uhr: Johann Kalb (CSU) in Buttenheim. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. mm