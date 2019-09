Startschuss für ehrgeiziges 9,7-Millionen-Euro-Projekt

Der Neubau einer Mensa und einer Zweifachturnhalle am Schulzentrum Scheßlitz nimmt Formen an. Im Beisein zahlreicher Ehrengäste fand der symbolische Spatenstich für das ehrgeizige Projekt statt.

Realschulleiter Matthias Welsch konnte auch Schüler, Eltern und Lehrkräfte der drei Schulen begrüßen. Er zeigte sich dankbar, dass nun ein weiterer Bauabschnitt am Standort in Angriff genommen werde. Eine Schule dürfe nicht nur als Lern- und Arbeitsort begriffen und erlebt werden, sondern auch als Lebensraum, zumal an allen drei Schulen Ganztagsangebote existieren, die in den nächsten Jahren noch ausgebaut werden sollen. Dazu gehöre für ihn eine angemessene Verpflegung beziehungsweise Mittagsversorgung in passenden Räumen.

Die Zweifachturnhalle soll Welsch zufolge den Sportunterricht der drei Schulen am Vormittag komplett abdecken. Am Nachmittag könne sie dann auch von Sport-Arbeitsgemeinschaften, Wahlunterricht und Bewegungsangebote der Ganztagsbetreuung genutzt werden. "Rund 1500 Menschen wird das Großprojekt zugute kommen", schloss der Schulleiter.

"Wichtig und richtig"

Landrat Johann Kalb (CSU) sprach davon, wie wichtig und richtig die Investitionen in die Bildung und insbesondere in die Sanierung und Weiterentwicklung der Realschulen sind. Er dankte allen Beteiligten für ihr Engagement und wünschte einen reibungslosen und unfallfreien Bauablauf.

Der Kreisausschuss hatte am 16. Januar dieses Jahres der Entwurfsplanung zum Neubau einer Mensa mit Zweifachsporthalle in Scheßlitz mit Gesamtkosten von 9,725 Millionen Euro zugestimmt. Das Gebäude wird an das vorhandene Biomasseheizwerk angeschlossen.

Der Betrieb der Mensa erfolgt als Mischkostküche, so dass Speisen an Ort und Stelle und mit regionalen Produkten zubereitet werden können. Der 182,04 Quadratmeter große Speiseraum hat 132 Sitzplätze und ist für 254 Essensteilnehmer in zwei Schichten ausgelegt.

Das Sporthallendach wird mit einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromproduktion versehen. Die Flachdächer erhalten eine Begrünung. Die Halle selbst lässt sich zur Dreifachsporthalle erweitern. Sporthalle und Allwetterplatz werden von der Real-, Mittel- und Giechburgschule Scheßlitz gemeinsam genutzt. Ende 2020 soll das Projekt fertiggestellt sein.

Für die Stadt Scheßlitz freute sich Bürgermeister Roland Kauper (CSU) über die Weiterentwicklung des Schulstandorts und über die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten "auf Augenhöhe". Die Kommune habe im Vorfeld für die Erneuerung der Kanal- und Wasserleitung und die Stellflächen für die Busse und Autos gesorgt.

Wie es mit der Gestaltung des geplanten Hartplatzes weitergeht, steht noch nicht abschließend fest. Für die musikalische Umrahmung der Feierstunde sorgte eine Musikgruppe der Mittelschule Scheßlitz.