Startschuss für die Standorterweiterung

Die Reinhold Lesch GmbH baut in Rödental eine Produktions- und Lagerhalle an und errichtet ein neues Bürogebäude. Das kontinuierliche Wachstum der Reinhold Lesch GmbH kennzeichne die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der letzten Jahre, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Um seiner Position als leistungsstarker Partner im Bereich der glas- und kunststoffverarbeitenden Industrie für die Zukunft gerecht zu werden, will das Unternehmen Lesch im Jahr 2019 mit einem Neubau seine Fertigungs- und Lagerkapazitäten sowie seine Arbeitsplätze in der Verwaltung im Landkreis Coburg konsequent weiter ausbauen. Dazu wurde der Grundstein gelegt. Mit der neuen Produktions- und Lagerhalle sowie einem Bürogebäude entstehen auf knapp 700 Quadratmetern modernste Arbeitsbedingungen und damit die Voraussetzungen für eine optimale Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb von innovativen Produkten.

Das umfangreiche Portfolio der 1928 gegründeten Reinhold Lesch GmbH besteht nicht nur aus einer Manufaktur von Glasaugen für die Spielwarenindustrie, sondern hat sich seit den späten 50er Jahren auch in der Kunststoffindustrie mit der Herstellung von thermoplastischen Erzeugnissen sowie thermoplastischen Elastomeren für die Bereiche Automotive, Electronics, Orthetik, Optics und Lightning einen Namen gemacht. red