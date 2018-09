Startschuss für den "Businessführerschein"

Zum zweiten Mal wird der "Businessführerschein" in Kooperation mit dem Landkreis Lichtenfels, dem Wirtschaftsforum Obermain-Jura und den Wirtschaftsjunioren Lichtenfels an der Viktor-von-Scheffel-Realschule in Bad Staffelstein angeboten. Dabei handelt es sich um ein Schülerkompetenztraining für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben.

Gesundheit im Fokus

Hochmotiviert zeigten sich die elf Teilnehmer, als sie von der Initiatorin Frau Elke Gillardon (Stiftung Lebenspfad), Michael Limmer (Wirtschaftsforum Obermain-Jura) und Schulleiter Peter Gerhardt begrüßt wurden.

Im Anschluss startete das erste Modul zum Thema "Gesunde Lebensführung" mit Gesundheitscoach Franziska Theunert. Die Schüler erfuhren dabei, dass Selbstverantwortung und ein guter Umgang mit dem eigenen Körper ein gesundes, ausgeglichenes Leben ermöglichen. Auch Handlungsempfehlungen für Ernährung, Bewegung und Stressprotektion wurden vermittelt. Nach einem Theorieteil waren praktische Übungen zur Wahrnehmungsschulung dran. So spiele die Wahrnehmung im Berufsleben vor allem beim Kundenkontakt eine wichtige Rolle. Mit einem positiven Feedback der Schüler endete die erste Einheit.

Unterstützer des Projekts sind: Landkreis Lichtenfels, Sparkasse Coburg-Lichtenfels, Wirtschaftsforum Obermain-Jura, Firma Limmer + Söllner GmbH, VR-Bank Lichtenfels-Ebern eG, Raiffeisenbank Obermain Nord eG, Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein eG und die Wirtschaftsjunioren Lichtenfels. Gabriele Kroemer