Startphase hat begonnen

"Sicher ankommen zum halben Preis." Dieses Konzept steht hinter dem "Fifty-Fifty-Taxi" des Landkreises. Über eine App bezahlen junge Leute nur noch den halben Taxi-Preis. Die andere Hälfte vergütet der Kreis dem Taxiunternehmer. Genutzt werden kann das Angebot von Landkreisbürgern zwischen 16 bis 27 Jahren an Wochenenden. Der Nightliner oder Diskobus wird mangels Effektivität abgeschafft. Er fährt künftig nur noch zum Altstadt- und zum Bierfest.Am 1. Juli begann im Landkreis Kulmbach eine Testphase mit zunächst ausgesuchten Teilnehmern. Im Landkreis Lichtenfels ist die Testphase bereits abgeschlossen.Zur Aktivierung der App braucht man einen Personalausweis der neuesten Form - mit Chip und Pin. Mit einem NFC-fähigen Smartphone kann man sich selbst im System registrieren. Ohne kann man die einmalige Aktivierung auch in der zuständigen Gemeindeverwaltung vornehmen. Die teilnehmenden Taxiunternehmen werden ebenfalls mit einem Smartphone versorgt, über das auch die dem Landratsamt zufallenden Kosten automatisch am Monatsende abgerechnet und vergütet werden. Die Verbindung funktioniert von Gerät zu Gerät, also auch in Funklöchern.Künftig würden auch die nächtlichen Abhol-Fahrten für Eltern wegfallen, stellte Landrat Klaus Peter Söllner in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses heraus. Von einer "Supersache für die Jugend und für die Eltern" sprach Kreisrat Michael Pfitzner. Zudem würden dadurch sicher nachts auch wieder mehr Taxis fahren.In einer Fortschreibung ist auch an eine weitere Zusammenarbeit mit dem Landkreis Bayreuth gedacht. Nach den Erfahrungen aus Lichtenfels nähmen an den subventionierten Fahrten pro Taxi im Durchschnitt 3,8 Personen teil, so Söllner.