Starthilfe in einen neuen Beruf

Am Donnerstag, 29. August, von 14 bis 17 Uhr gibt es die Möglichkeit einer Kurzberatung zum Thema berufliche Neuorientierung und Weiterbildung in der Agentur für Arbeit Forchheim, Äußere Nürnberger Straße 1. Interessierte können sich direkt ohne Termin informieren. Für den berühmten "ersten Schritt" könne ein kurzes Gespräch hilfreich sein, meint der Veranstalter, die Agentur für Arbeit Forchheim. Wer sich beruflich weiterbilden oder neu orientieren will, kann daher direkt mit einem Experten erste wichtige Fragen klären. Was kann ich - was will ich - was wird gesucht?

Eine objektive Beratung berücksichtigt auch die Förderungsmöglichkeiten für eine berufliche Weiterbildung und zeigt Wege auf, wie man seine eigenen Fähigkeiten besser beurteilen kann.

Höhenflug lässt nach

Brigitte Glos, Leiterin der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, schätzt die aktuelle Situation wie folgt ein: "Die Zahl der sozialversicherten Beschäftigten ist im letzten Jahr im Agenturbezirk Bamberg-Coburg um weitere 2960 Personen auf 245293 angestiegen. Aktuell beobachten wir einen vermehrten Zugang an Arbeitslosmeldungen von ungelernten Produktionshelfern sowie Zeitarbeitern aus den Bereichen der Automobilzulieferer sowie der Industrie." Der Höhenflug bei der Personalnachfrage der letzten Jahre lasse seit einigen Monaten etwas nach, sagt Glos. "Sie bewegt sich aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau." Besonders Fachkräfte seien sehr gefragt (74,1 Prozent aller Stellen). Jedoch kämen 42,2 Prozent der Arbeitslosen lediglich für einen Hilfsarbeiterjob in Frage. Ein Berufsabschluss verbessere die Chance auf eine dauerhafte berufliche Zukunftsperspektive immens. red