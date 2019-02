Starthilfe für Wiedereinstieg

Die Möglichkeit einer Kurzberatung zum Thema Berufliche Neuorientierung und Wiedereinstieg gibt es am Donnerstag, 28. Februar, von 14 bis 18 Uhr in der Agentur für Arbeit Coburg, Kanonenweg 25, Zimmer 213. Wie es in der Ankündigung heißt, können sich Interessierte direkt ohne Termin informieren. red