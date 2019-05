"Starthilfe" für Existenzgründer

Die Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft (WSE) des Landkreises Kronach bietet am Mittwoch, 5. Juni, einen Beratungstag für Existenzgründer und Jungunternehmer an. Darüber hinaus können sich auch Unternehmer über die Übergabe eines Betriebes informieren. Der Beratungstag wird im Gründerzentrum, Klosterstraße 13 in Kronach, abgehalten. Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Um Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 09261/62630 wird gebeten. Auf der Homepage www.wse-kronach.de sind ebenfalls Informationen zum Beratungstag für Existenzgründer und Jungunternehmer zu finden. red