Starterbatterie aus Lkw ausgebaut

In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, wurde an einem Lkw, der in der Nähe der Kreuzkapelle geparkt war, die Starterbatterie ausgebaut und entwendet. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol