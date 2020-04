Start voller Euphorie, und dann ...

Das erste Semester vorbei, die ersten Monate der Ausbildung geschafft - und dann kommt Corona. Wie geht es den Abiturienten des Jahres 2019 damit? Was haben sie bisher erlebt und wie ändern sich nun ihre Pläne für die nahe Zukunft?

Für Dana Trotta, die in Würzburg studiert, ist "Covid 19" erst einmal nichts weiter als ein Wort, wenn auch ein beunruhigendes. Denn für die CVG-Absolventin verändert sich nicht viel. Das geplante Praktikum in einem Restaurationsbüro darf stattfinden, wohnhaft ist Dana momentan in der WG ihres Freundes, der ebenfalls in Würzburg lebt.

"Fühlt sich wahnsinnig gut an"

Im Herbst hatte Dana für ein Semester in das Studentenleben hineingeschnuppert und das ordentlich genossen. "Eigene Entscheidungen zu treffen und für seinen Lebenslauf selbst Verantwortung zu tragen - wenn man sich damit mal angefreundet hat, fühlt sich das wahnsinnig gut an", sagt sie. Dann könne man es als Student auch richtig genießen, unter der Woche bis spät nachts in einer Bar zusammenzusitzen und diese Freiheit auszukosten.

Dennoch gestand sich Dana Trotta nach Ende des ersten Semesters ein, dass die gewählte Studienkombination aus Pädagogik und Romanistik nichts Dauerhaftes für sie war. Sie sah sich im Restaurationsbereich eher aufgehoben. Aufgrund ihres mehrmonatigen Praktikums kann und will sie auch die nächsten Monate mit ihrem Freund in Würzburg bleiben. Danas Tipp für den Zeitvertreib zu Hause? "Gerade für Studenten gibt es viele neue Apps, in denen man sich per Videokonferenz online auf ein Glas Wein treffen kann." So könne man den Charakter des Studentenlebens wenigstens pro forma aufrechterhalten.

Der Weg zum WG-Zimmer ist übrigens gar nicht so einfach, wie Teresa Förster (19) berichtet. Die Vermieter habe sie allgemein als sehr ablehnend gegenüber Studenten erlebt. Sie habe Glück gehabt und ein paar nette Studenten höheren Semesters getroffen, die auf der Suche nach einem weiteren Mitbewohner gewesen seien und sie mit offenen Armen in der WG aufgenommen hätten.

Hoffen, dass es weitergeht

Gleich zwei Jahre benötigte Teresa nach dem Abitur, um sich der Entscheidung über ihre Zukunft bewusst zu werden. Nach einem freiwilligen sozialen Jahr sowie einem Praktikumsjahr sei sie mit dem aktuellen Studium der Anglistik und Alten Geschichte in Heidelberg sehr zufrieden. Sie hoffe, dass der reguläre Start zum Sommersemester am 20. April bestehen bleibe. Sicher müsse man in den ersten Wochen auf E-Learning und Online-Vorlesungen ausweichen, bis ein regulärer Uni-Besuch wieder möglich sei.

Dennoch will Theresa ab Mitte April an ihren Studienort Heidelberg zurückkehren und dort bleiben. "Falls eine allgemeine Quarantäne auferlegt werden sollte, verbringe ich diese lieber in meiner WG - mit meinen Eltern wäre das nicht auszuhalten", gibt die Studentin schmunzelnd zu.

Im Gegensatz dazu würde Ida Popp aus Trebgast eine solche Zeit ungern ohne Familie verbringen. Deswegen ist die 18-Jährige heilfroh, Ende Februar noch einen Rückflug aus Südafrika ergattert zu haben, wo sie ein sechswöchiges Freiwilligenprojekt an einer Schule für Kinder mit Autismus absolviert hatte. Ein weiterer Aufenthalt dieser Art wäre ab Ende März in Peru geplant gewesen. Auf unbestimmte Zeit muss dieser nun verschoben werden, weshalb Ida den Großteil der nächsten Monate wohl im heimischen Trebgast verbringen wird, bevor es zum Wintersemester 2020 dann mit dem Studium losgeht.

Entscheidung nicht bereut

Ihre Entscheidung, nach dem Abi im Sommer 2019 erst einmal eine Pause einzulegen, bereut sie nicht: "Zugegebenermaßen hatte ich am Anfang Zweifel, als letzen Herbst viele aus meinem Umfeld mit dem Studium oder der Ausbildung begonnen haben und ich mich für ein Gap-Year (eine Auszeit zwischen zwei wichtigen Lebensabschnitten - Red.) entschieden habe. Letztendlich bin ich aber froh, mir selbst treu geblieben zu sein, allein schon aufgrund der Begegnungen und Erfahrungen, die ich in meinem Auslandsaufenthalt machen durfte."

Einige Wochen im Kapstadter Trubel erweiterten zweifelsohne ihren Horizont: Panorama-Ausblick vom Tafelberg, die Erkundigung historischer Stadtviertel, Kajakfahren auf dem Meer bei Mondschein - es gibt kaum etwas, das die CVG-Abiturientin während ihres Aufenthalts nicht erlebt hat.

Notwendig oder übertrieben?

Das Thema Mundschutz wird Idas Meinung nach zu uneinheitlich gehandhabt. Anders als in vielen anderen europäischen Ländern, in denen Mundschutz Pflicht sei, könne man sich in Deutschland scheinbar noch nicht entscheiden, ob dies eine notwendige oder zu übertriebene Maßnahme ist.

Diese Frage stellt sich für die 19-jährige Ariane Schmidt gar nicht. "Das wäre eine sinnvolle Maßnahme, die man ergreifen müsste, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und die Menschen trotzdem halbwegs normal ihren Alltag wieder aufnehmen zu lassen." Von einer allgemeinen Quarantäne würde sie abraten. Über Monate hinweg sei das nicht auszuhalten - weder für die Bevölkerung noch für den Wirtschaftskreislauf.

Besonders um Selbstständige und kleinere Läden macht sich die Jura-Studentin, die im Oktober nach Heidelberg gezogen ist, Gedanken. Bislang habe sie dort ein tolles erstes Semester verbringen können. Auch die Monate nach dem Abitur sei voll verplant gewesen - "mit Interrail-Reisen nach Spanien und Osteuropa". Ihre in diesem Frühjahr geplanten Reisen habe sie absagen müssen.

"An meiner Hausarbeit kann ich aktuell ebenso nicht weiterarbeiten, da sämtliche Uni-Bibliotheken geschlossen haben." Abgesehen davon empfindet die 19-jährige Ariane die Situation persönlich nicht als Krise: "Endlich finde ich mal Zeit für Dinge, die man sonst nicht so macht. Ich lese viel, genieße einfach die Ruhe, bis der Uni-Alltag wieder losgeht - früher oder später!"